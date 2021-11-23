Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Çağla PINARLI ve Arş. Gör. Rabia Melda KARAAGAC "4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'nde... - Haberler
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Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Çağla PINARLI ve Arş. Gör. Rabia Melda KARAAGAC "4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'nde...

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Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Çağla PINARLI ve Arş. Gör. Rabia Melda KARAAGAC

"Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ve Araştırma Görevlisi Rabia Melda Karaağaç, "A Vitamini ve Bağışıklık Sistemi: Covid-19'da Güncel Yaklaşım" isimli çalışmalarını, 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'nde sunmuşlardır.

"Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ve Araştırma Görevlisi Rabia Melda Karaağaç, "A Vitamini ve Bağışıklık Sistemi: Covid-19'da Güncel Yaklaşım" isimli çalışmalarını, 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'nde sunmuşlardır. "

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