Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: "Etin ne kadar tüketildiğinden çok pişirme şekli önemli"
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: "Etin ne kadar tüketildiğinden çok pişirme şekli önemli"

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: "Etin ne kadar tüketildiğinden çok pişirme şekli önemli" Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, Kurban Bayramı'nda etlerin nasıl tüketilmesi gerektiğini ve C vitamini içerikli beslenme ile beraber alınmasının önemli...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: "Etin ne kadar tüketildiğinden çok pişirme şekli önemli"

DENİZLİ - Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, Kurban Bayramı'nda etlerin nasıl tüketilmesi gerektiğini ve C vitamini içerikli beslenme ile beraber alınmasının önemli olduğunu belirterek, "Eti ne kadar yediğimiz ile birlikte pişirme şeklide önemli" dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde başarılı Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, Kurban Bayramı dolayısıyla et tüketimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tüketilen etin yanında C vitamini içerikli beslenme ile beraber alınması gerekeceğini ve güne kahvaltı yaparak başlamanın önemli olduğunu belirten Topuz, suyunda fazla içilmesini söyleyerek, "Biz sebze seven bir toplumuz Ege Bölgesi olarak ama bu dönemde eti fazla kaçırabiliyoruz. Doğal olarak doymuş yağ ve kolesterol alımı artıyor. Öncelikle sabahtan başlayacak olursak güne kahvaltı ile başlamak gerekiyor. Bu süreçte her gün parça parça et tüketimi olacaksa yumurtayı pas geçmek gerekebilir. Etin yanında muhakkak C vitamininden zengin, yeşil yapraklı sebzelerden salata tüketmek gerekiyor. Salata tüketemeyen kişiler içinde C vitaminden zengin meyve tüketimi gerekiyor" dedi.

"Et kızartılarak değil, ocak ve fırın yemekleri gibi yapılırsa çok daha sağlıklı halde tüketilir"

Etin saklama koşulları hakkında bilgi veren Topuz, rahatsızlıkları olan kişilerin ise daha dikkatli olmasını belirterek, "Sıcaklarda su tüketiminin düzenli bir şekilde olması gerekiyor. Et özellikle metabolik hastalıkları olanlar için kriter. O nedenle kalp damar hastası ve şeker hastalarının mümkün olduğunca suyu fazla tüketmesi, eti tek seferde değil belli porsiyonlarda tüketerek, güne yayılması hatta diyet uyguluyorlarsa ona bağlı kalması gerekir. Sıcaklardan bahsetmişken muhakkak saklama koşullarından bahsetmek gerekiyor. Kullanacağınız etin buzdolabında sadece 3 gün muhafaza edebiliyorsunuz. Eğer derin dondurucuya atıyorsanız - 18 derecede 3 ay kadar muhafaza edebiliyorsunuz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda etin tüketimini mümkün olduğunca ne kadar yediğimizden çok pişirme şeklide önemli. Bu noktada da mümkün olduğunca kızartma ve kavurma şeklinde değil, buharda haşlayarak ocak ve fırın yemekleri gibi yapılırsa çok daha sağlıklı halde tüketilir" ifadelerini kullandı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: 'Etin ne kadar tüketildiğinden çok pişirme şekli önemli'
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: 'Etin ne kadar tüketildiğinden çok pişirme şekli önemli'
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: 'Etin ne kadar tüketildiğinden çok pişirme şekli önemli'
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: 'Etin ne kadar tüketildiğinden çok pişirme şekli önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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