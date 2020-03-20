Beslenme uzmanından koronavirüse karşı "çinko" tavsiyesi
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Beslenme uzmanından koronavirüse karşı "çinko" tavsiyesi

Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, koronavirüse karşı güçlü bağışıklığın önem taşıdığını belirterek, "Bağışıklığı güçlendirmede çinko, D vitamini, C vitamini, Omega-3 ve selenyumun önem derecesi oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

20.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:38
Beslenme uzmanından koronavirüse karşı

Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, koronavirüse karşı güçlü bağışıklığın önem taşıdığını belirterek, "Bağışıklığı güçlendirmede çinko, D vitamini, C vitamini, Omega-3 ve selenyumun önem derecesi oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, koronavirüse karşı güçlü bağışıklığın önem taşıdığını ve güçlü bağışıklığın temelinde yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin yer aldığını ifade etti.

Tüm vitamin ve minerallerin oldukça önemli olduğunu aktaran Aksoylu, çinko, D vitamini, C vitamini, Omega-3 ve selenyumun önem derecesinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

"Çinko hasarları önlemede önemli rol üstleniyor"

Aksoylu, çinko içeren besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çinko, vücuttaki hasarları önlemede önemli role sahiptir. Eksikliğinde bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir ve daha kolay hasta oluruz. Besin takviyesi olarak alabilirsiniz. Sağlıklı kişiler günde 15-20 mg çinko takviyesi alabilir. Özel durumu olanlar doktoruna danışmalı. Fazla çinko tüketmenin zararları vardır. Çinko içeriği en zengin besinlerin başında; yağsız kıyma, kuzu eti, kabak çekirdeği, tahin, nohut ve kuru fasulye, ıspanak, bezelye, mantar, kefir ve yoğurt, kakao yer almaktadır.

D vitamini de ihmal edilmemeli. Günlük gereksinimi yaşa ve cinsiyete göre değişmekte, eksikliğinde doktor önerisi ile muhakkak takviyesi alınmalıdır. Fazlasının toksik (zararlı) etkileri bulunmaktadır. En temel kaynağı aktif olarak güneşlenmektir. Düşük miktarda süt ürünleri, balık, karaciğer ve yumurta sarısında bulunur."

Enfeksiyonlara karşı koyma açısından C vitaminin de önem taşıdığını aktaran Aksoylu, "Hem iyi bir antioksidan hem de iyi bir enfeksiyon savaşçısıdır. Hastalıklara karşı koruyucudur. Kivi, çilek, portakal, mandalina, limon, greyfurt, ananas, yaban mersini, kuşburnu, maydanoz, roka, tere, ıspanak, brokoli, karnabahar, biber çeşitleri mükemmel C vitamini kaynaklarıdır." ifadelerini kullandı.

Aksoylu, Omega 3'ünde eksik edilmemesi gerektiğini belirterek, "Yüksek doz Omega-3 takviyesi bağışıklık hücrelerinin aktivitesinin artmasını destekler. Omega-3 iltihap sökücü görevini üstlenmiş, kalp ve beyne en faydalı yağ asitlerindendir. Balık tüketiminin yanı sıra keten tohumu, chia tohumu, soya fasulyesi, semizotu, ceviz, avokado tüketerek de Omega-3 alımınızı arttırabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Siyah çay ve kahve tüketimini kısıtlayın"

Selenyumun da öğünlerde yer alması gerektiğini vurgulayan Aksoylu, koronavirüse karşı şunları önerdi:

"Selenyum antioksidan görevi görür, stresi azaltır, bağışıklığı destekler, tiroid fonksiyonlarını düzenlerken, astım belirtilerini azaltmaya da yardımcıdır. Ispanak, mantar, keten tohumu, yumurta selenyumdan zengin besinlerdir. Siyah çay, kahve, aşırı kafein içeren gıdaları kısıtlayın, yeterli su tüketin. Uykunuzu düzenleyin. Sigara ve alkol tüketiminden uzaklaşın. Aşırı miktarda karbonhidratlı besinleri tüketmek bağışıklığınızı güçlendirmez tam tersi zayıflatır. Özellikle diyabeti olanlar şeker düzeylerini dengede tutacak bir programla beslenmeli. Kurutulmuş kuşburnu alın ve çayını yapın ve ek olarak ekinezya ve ıhlamur çayı tüketin.

Mümkünse her gün 2 yumruk büyüklüğünde C vitamini zengini besinlerden tüketin. Yemeklerinize sarımsak, zencefil, zerdeçal, karabiber ve çörek otu ilave edin. Sağlığın korunmasında ve bağışıklığın güçlenmesinde birebir destekçidirler. Salatalarınıza doğal elma sirkesi, zeytinyağı, keten tohumu ilave edin. Bağırsaklarınızdaki faydalı bakterileri arttırmak için kefir, yoğurt ve ev yapımı turşu tüketin. Ara öğünlerinizde kabak çekirdeği, ceviz, badem, fındık, kan üzümüne yer verin. Evlerinize fazla miktarda makarna almak yerine kuru baklagil (nohut, mercimek, soya fasulyesi, kuru fasulye, kuru börülce, barbunya), karabuğday, bulgur ve konserveye yönelebilirsiniz."

Kaynak: AA

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