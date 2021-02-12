Beslenme şekli kalp sağlığında etkili oluyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Hareketlerin kısıtlandığı pandemide kalp hastalığına yakalanma ve olası kriz riski katlanarak büyüdü. Bel çevresini incelten diyetle kalp sağlığınızı koruyabilir, tüm tehditleri bertaraf edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Boztosun yaptığı açıklamada, beslenme şeklinin kalp sağlığını büyük ölçüde etkilediğini bildirdi.

Sağlıklı ve kalp dostu bir diyetin, tansiyonu ve kolesterolü iyileştirmeye ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olacağını belirten Boztosun, şunları kaydetti:

"Sağlığınız için yedikleriniz, bel çevreniz ve kilonuz hayati önem taşıyor. Özellikle hareketlerin kısıtlandığı bu pandemi döneminde beslenmeye iki kat dikkat edilmesi gerek. Kalp sağlığını korumak için kalp dostu diyet yapılmalı. Kalp dostu beslenme programı, Akdeniz diyeti ile uyumludur. Mevsimine göre seçeceğiniz sebzeler ve meyveler, fasulye veya diğer baklagiller bu planda mevcuttur.

Yağsız et ve balık, az yağlı veya yağsız süt ürünleri, tam tahıllar, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarda kalbinizin dostudur. Paketli ve katkı maddeleri ile raf ömrü uzatılan gıdaları tüketmeyin. Hareketlerin kısıtlandığı pandemide kalp hastalığına yakalanma ve olası kriz riski katlanarak büyüdü. Bel çevresini incelten diyetle kalp sağlığınızı koruyabilir, tüm tehditleri bertaraf edebilirsiniz."

"Göbek bölgesinde toplanan yağlar, kalp hastalığı riskini artırıyor"

Prof. Dr. Boztosun, sağlığa ve özellikle kalbe düşman olan besinler hakkında bilgi vererek, "Tuz, şeker, işlenmiş karbonhidratlar, doymuş yağ bulunan kırmızı et ve tam yağlı süt ürünlerini dikkatli tüketin. Alkol, kızarmış fast food, cips, fırınlanmış ürünlerde bulunan trans yağlardan da uzak durmalısınız." uyarısında bulundu.

Bel çevresinin ne kadar karın yağı olduğunu ölçmek için yararlı bir araç olabileceğini ifade eden Boztosun, bel ölçümünün belirlenen ölçülerden yüksek olması durumunda kalp hastalığı riskinin daha yüksek olduğuna işaret etti.

Boztosun, bu ölçülerin erkekler için 102 cm ve üzeri, kadınlar için 88 cm ve üzeri olarak belirlendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aşırı kilolu olmanın yanı sıra özellikle karında yani göbek bölgesinde toplanan yağlar, kalp hastalığı riskini artırıyor. Fazla kilo, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere kalp hastalığına yakalanma şansınızı artıran durumlara yol açabilir. Kilonuzun sağlıklı olup olmadığını görmenin bir yolu, sağlıklı veya sağlıksız vücut yağ yüzdesine sahip olup olmadığınızı belirlemek için boyunuzu ve kilonuzu kullanan vücut kitle indeksinizi (BMI) hesaplamaktır. 25 veya daha yüksek bir BMI aşırı kilolu olarak kabul edilir ve genellikle daha yüksek kolesterol, daha yüksek tansiyon ve artmış kalp hastalığı ve felç riski ile ilişkilidir."

Küçük bir kilo kaybının bile faydalı olacağını belirten Boztosun, "Kilonuzu sadece yüzde 3 ila yüzde 5 oranında azaltmak, kanınızdaki bazı yağları (trigliseritler) azaltmanıza, kan şekerinizi (glikoz) düşürmenize ve tip 2 diyabet riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Daha da fazla kaybetmek, kan basıncınızı ve kan kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu