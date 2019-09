Beslenme dostu okullara başarı belgesi verildi

25.09.2019 12:39

Malatya'da, merkez ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri ile toplantı düzenlenerek, beslenme dostu okullara başarı belgeleri verildi.



Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sene başı toplantısına, Vali Aydın Baruş, Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçesi'nde bulunan okulların müdürleri katıldı.



Toplantıda açılış konuşması yapan Vali Aydın Baruş, " İnsanı inşa etmek, medeniyetimizi ihya etmek, geleceği kuracak nesilleri yetiştirmek sizlere emanet dolayısıyla bu emanetin şuurunu, sorumluluğunu hissetmeniz, fedakarlık yapmanız gerekiyor. Eğitim kalitesi için güvenli okullarda sağlıklı nesiller, donanımlı bireyler yetiştirilmesinde okul ve çevre güvenliği çok önemli. Okul çevre duvarları, okul çevre aydınlatmaları, metruk binalar konusunda emniyet güçlerimiz, okul güvenlik personeli ile birlikte okul yöneticilerimiz gerekli kontrolleri yapmalılar" ifadelerini kullandı. Okulu güvenlik görevlileri, özel güvenlik, güvenlik koordinasyon görevlileri okul çevresinde dolaşan riskli kişilerle, çocukları rahatsız edecek şahıslarla ilgili duyarlı olunmasını isteyen Vali Baruş, "Üzücü olaylara meydan vermeyelim. Okullarda çalışan görevlilerin güvenlik soruşturmasını mutlaka yaptırılmalı. Öğrencilerimizin trafik eğitim alması, okul servis ve çalışanın bilgilerinin bulundurulması, okul servis ve çalışanın da aynı şekilde güvenlik soruşturmalarının yapılması, okul servislerinin denetimi emniyet güçlerimizle birlikte okul yönetiminin sorumluluğunda. Öğrencilerin korunmasında bağımlılığa karşı dikkatli olmalıyız, rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizi bağımlılıktan korunma konusunda bilinçlendirme çalışmalarına önem verecek. Ayrıca okul çevresinde bulunan umuma açık yerler, internet kafeler, seyyar satıcılar, büfeler ve sigara satışı yapan yerler konusunda duyarlı olmalısınız. Okul müdürü okul çevresindeki gelişmeden haberdar olmalı. Geleceğin bireyleri var olan bilgileri kullanma, analiz etme, yeni çözümler geliştirme, aklını ve enerjisini optimum kullanmaya odaklanmalıdır. Her birey saygıdeğerdir, öğrenciye değer verin. Her birey kendine özgüdür, her öğrenciden aynı başarıyı beklemeyin. Çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmesin fırsat tanıyın. Kişilik sahibi geleceğe inanan güçlü ve başarılı bireyler yetişmesini sağlayacak olan sizlersiniz" şeklinde konuştu.



Diğer önemli bir konunun öğrencilerin sağlığı olduğuna işaret eden Vali Baruş, "Beslenme dostu okul uygulamasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımız okul ortamında, dışarının olumsuz etkilerinden korunarak okul kantininden almış oldukları yiyecekler sağlık açısından güvenli olsun. Bu konuda başarı sağlayan okul yöneticilerimize çok çok teşekkür ederim. Sadece beslenme anlamında değil ortak kullanılan mekanlarda hijyen çok önemli. Çocuklarımızın hassas bünyeye sahip olması sebebiyle mikrop kaparak daha kolay hastalanabiliyorlar. Okullarımızda hijyeni sağlamanız lazım." ifadelerini kullandı.



Enerji tasarrufu konusuna da dikkat çeken Vali aydın Baruş, "Çocuklarımıza bir kültür oluşturma, bilinç oluşturması noktasında örnek uygulamalar oluşturmamız lazım. Öğretmenlerimiz enerji tasarrufunun ne kadar önemli bir konu olduğunu anlatarak ve örneklendirerek çocuklarımızı bilgilendirmesi lazım. Okul müdürlerimiz öğrencilerini gözlemlesinler. Yardıma ihtiyacı olan öğrencileri tespit etsinler, ihtiyaçlarıyla ilgilensinler. Biz müdahil olalım, Kaymakamlıklarımız müdahil olsunlar. Çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirelim" dedi.



Toplantıya katılan okul yöneticilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen Vali Baruş, program sonunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Beslenme Dostu Projesi kapsamında başarı gösteren okulların yöneticilerine başarı belgelerini verdi. - MALATYA

