Besleme aracının kornasını duyduklarında koşarak gelip mamalarını yiyorlar

Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için her sabah beslenme alanlarına yem ve mama bırakılıyor.

Kırıkkale Belediyesi Hayvan Bakım Amirliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek için muhtelif yerlerdeki beslenme alanlarına yem ve mama bıraktı. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama süresince sokak hayvanlarının mağdur olmaması için kentte önlemler alınıyor. Sokak hayvanlarının hafta sonunda da aç kalmaması için mesai yapan ekipler, beslenme alanlarına günlük 200 kilogram yem ve mama bırakıyor. Hayvan Bakım Amiri Mahmut Bozbağ, ekip arkadaşlarıyla birlikte kedi, köpek ve güvercinleri besliyor.

"Günlük 200 kilogram mama dağıtıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Kırıkkale Belediyesi Hayvan Bakım Amiri Mahmut Bozbağ, sadece sokağa çıkma kısıtlamasında değil, diğer günlerde de mama ve yem bıraktıklarını söyledi. Aracın kornasını çaldıklarında hayvanların geldiğini belirten Bozbağ, "Pandemi döneminde bunu daha da fazlalaştırdık. Bugün de gördüğünüz gibi günde en az 200 kilogram mama dağıtıyoruz. Bunun yanında sadece köpekler değil sahipsiz kediler ve meydanlar ile parklardaki güvercinleri besliyoruz. Yani sokak hayvanlarının tamamını beslemek bizim işimiz. O kadar alıştılar ki hem aracımızı tanıyorlar. Yani o kornayı çaldığımızda mama yiyip yemeyeceğimizi onlara öğretmiş olduk. Bu şekilde korna çaldıkça yemlerini yiyip gidiyorlar" dedi.

"Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz"

Sokak hayvanlarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının da olduğunu ifade eden Bozbağ, "Bunlarla zaten bazı noktalarda ortak çalışıyoruz. Onlar fazla aktif olamıyorlar ama haftanın belirli günlerinde besleme yapıyorlar. Bunların bize geri dönüşü iyi oluyor. Hem biz mutlu oluyoruz, hem hayvanlar mutlu oluyor hem de bunlara gönül vermiş insanlar mutlu oluyor. Kesinlikle herkes kapısının önünde bir kap mama, bir kap su veya evinde yediği malzemelerin artıklarını bile koysa bunlar için çok özel ve çok önemli bir şey. İnşallah herkes bizim belediye gibi duyarlı olur da bu hayvanlar aç kalmaz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı