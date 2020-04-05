Beslediği sokak kedileri "aç kalmasın" diye 112'yi aradı
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Muratpaşa, Antalya, Güncel

Beslediği sokak kedileri "aç kalmasın" diye 112'yi aradı

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı bulunduğu için evinden çıkamayan Muazzez Turan'ın yardım isteği üzerine, 7 yıldır bakımını üstlendiği sokak kedilerine devlet görevlileri mama verdi.

05.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:17
Beslediği sokak kedileri

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı bulunduğu için evinden çıkamayan Muazzez Turan'ın yardım isteği üzerine, 7 yıldır bakımını üstlendiği sokak kedilerine devlet görevlileri mama verdi.

Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nin "Muazzez teyze"si 63 yaşındaki emekli Turan, her sabah iyilik mesaisine başlıyor.

Akşamdan haşladığı tavuk etleri ile bazı ek gıdalarını ve mamaları tekerlekli alışveriş sepetine koyarak yola çıkan Turan, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Lara Falez Parkı'nda kendisinin yolunu gözleyen 300'ü aşkın kedinin karnını doyuruyor.

Evinde de çok sayıda kedi besleyen Turan'a, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalması gerektiğini bildirildi.

Kronik rahatsızlıkları bulunan Turan, kedilerinin aç kalacağı düşüncesiyle huzursuz oldu.

Turan, "Devletin şefkati herkese ulaşır" diyerek aradığı 112 Acil Yardım Hattı'ndaki yetkiliden kedilerinin beslenmesi için yardım istedi.

Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turan'ın evine gitti. Ekipleri karşısına gören Turan, "Devletimiz insanlara olduğu kadar hayvanlara da sahip çıkıyor. Bu beni çok mutlu etti." diyerek duygulandı. Turan, kedilerin bulunduğu bölgeyi ekiplere tarif etti. Ekipler, bölgeye giderek kedilere mama verdi.

"Onlar da artık aç kalmayacak"

Kedilerinin mamalarla beslenerek karnının doyurulduğu bilgisi kendisine ulaşan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklar gibi mutlu olduğunu dile getirdi.

İki çocuğu şehir dışında yaşayan Turan, evinden çıkamayınca kedileri için uykularının kaçtığını söyledi.

Bazen komşuları vasıtasıyla kedilere yemek gönderdiğini anlatan Turan, "Aklım hep kedilerimdeydi. Açlar mı, toklar mı bilmiyordum. Bugün ilk defa huzurlu uyuyacağım. Kalbim çok rahat edecek. Allah devletimizden razı olsun. Onlar da artık aç kalmayacak. Devletimizin gücü, milletin gayretiyle inşallah bu hastalığı yeneceğiz. Hepinizin işi, gücü rast gelsin. Zorunlu evlerinden çıkanlar hayvanları da unutmasın. Su ve mama bıraksınlar. Bugünlerde onların sizlere çok ihtiyacı var. Salgın bittikten sonra zaten biz onların bakımını üstleniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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