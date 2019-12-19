Beslediği sokak hayvanlarının zehirlendiğini iddia eden kişi polise başvurdu

19.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:54

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beslediği sokak kedilerinin zehirlenerek telef edildiğini öne süren hayvansever, polise şikayette bulundu.

Tekstil işçisi Adnan Kurban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçelievler Mahallesinde beslediği sokak kedilerinden 6'sının son 1 ayda zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü.

Son olarak iki gün önce bahçesinde 2 sokak kedisini telef olmuş halde bulduğunu ve polis karakoluna giderek şikayette bulunduğunu anlatan Kurban, şunları söyledi:

"1 yıl önce taşındığım mahallede komşularla birlikte sokak kedilerine bakıyoruz. Bu zor kış mevsiminde sokaktaki hayvanları kendi bütçelerimizle besliyoruz. Telef olan kedilerin ağızları köpürmüş, yaralar oluşmuş. Karın ve boyun kısımlarında delinmeler var. Zehirlendikleri kanısındayım. Kedilere tahlil yapılmasını istiyorum. Tahlil yapılamadığı için zehirlendiklerini ispat edemiyorum ve suç duyurusunda bulunamıyorum."

Kedilerin telef olmasına sebep olanların araştırılmasını isteyen Kurban, "Kimse sokak hayvanlarını sevmek zorunda değil ama zarar da vermesinler, sokaktaki bu masum hayvanları zehirlemesinler. Onların ölmesini, öldürülmesini kesinlikle istemiyoruz. Bu olayın kimler tarafından yapıldığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA