Beslediği Kuşlar Terasına Konan Yeğenini Öldürdü

GAZİANTEP'in, Nizip ilçesinde Sıddık B.(37), amcası Kemal B. tarafından beslediği kuşlar terasına konduğu gerekçesiyle av tüfeği ile vurularak, öldürüldü.

Olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Sıddık B.'nin evinin terasında beslediği kuşlar, komşusu olan amcası Kemal B.'nin terasına kondu. Amca ile yeğen arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sürerken amca Kemal B. av tüfeği ile yeğeni Sıddık B.'ye ateş etti. Silah sesi üzerine terasa çıkan baba Süleyman B. oğlunu kanlar içinde görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıddık B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yeğenini öldüren Kemal B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sıddık B.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

- Gaziantep

Kaynak: DHA