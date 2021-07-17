Beslediği keçi ile yaptığı pazarlık gülümsetti
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Beslediği keçi ile yaptığı pazarlık gülümsetti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | Güncel

Beslediği keçi ile yaptığı pazarlık gülümsetti Satış fiyatını keçisiyle yaptığı pazarlıkla belirledi Pazarlık yaptığı keçisi pazarlık sonunda ön ayağını uzatınca görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşan kurban öncesi vatandaşlar kurbanlık alımına...

Beslediği keçi ile yaptığı pazarlık gülümsetti

Satış fiyatını keçisiyle yaptığı pazarlıkla belirledi

Pazarlık yaptığı keçisi pazarlık sonunda ön ayağını uzatınca görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşan kurban öncesi vatandaşlar kurbanlık alımına başlarken, hayvan yetiştiricisi ile keçinin pazarlık diyaloğu gülümsetti. Oğlakken aldığı ve 'Maraz' ismini verdiği keçisine 'Maraz ben seni bin 900 liraya sattım. Nasıl olacak' dedi, keçisi ön ayağını uzatıp pazarlığı bitirdi. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Kemal Faruk Temiz, Kurban olacak olan hayvanlarına sağlıklı sıhhatli bir şekilde yetiştirmek için mücadele verildiğini, hayvanları Allah yolunda kurban olarak gideceği için elinden geleni yaptığını söyledi. Keçisi Maraz'ın kendisine oğlak iken geldiğini ve çocuklarından ayırmadan büyüttüğünü söyleyen Temiz, "Yaylada yayılırken çağırdığım zaman yanıma koşturarak geliyordu. Getirdim nasiplisi olan kişiye sattık hayrını gör dedik. Çok farklı, bütün hayvanları Allah yolunda kurban gittiği zaman sevinç oluyor ama Maraz ile alakalı biraz burukluk oldu. Sonuç da Maraz da olsa diğer hayvanlarda olsa Allah yolunda kurban gideceği için sevinç duyuyorum. Böyle hayvanlar yetiştirdiğim için gurur duyuyorum" dedi.

Maraz ile yaptığı pazarlık anını anlatan Temiz, "Yem vaktiydi, yanıma geldi. Her zaman ki gibi yanıma sokuldu. Maraz ben seni bin 900 liraya sattım dedim. Nasıl olacak dedim. Tebessüm eder gibi baktı. Maraz 2 bin liraya vereyim mi dedim. Maraz bari bin 900 lira olsun dedik. Ben tokalaşmak için elimi uzatınca o da sol ön ayağını uzattı, pazarlığı bitirdik. Sosyal medyada da paylaşmıştım. Çok fazla beğeni geldi, çok fazla telefonlar geldi. Satmamış olsaydım çok fazla taliplileri de çıktı. Hayrını gör dediğimiz için nasibini döndürmedik. Bazen bunu yapıyorduk ama o gün farklı oldu. Maraz bizle bin 900 lira ile pazarlık yaptık" diye konuştu.

Beslediği keçi ile yaptığı pazarlık gülümsetti
Beslediği keçi ile yaptığı pazarlık gülümsetti
Beslediği keçi ile yaptığı pazarlık gülümsetti
Beslediği keçi ile yaptığı pazarlık gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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