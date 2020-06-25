Beslediği bu güvercinleri araba fiyatına satıyor
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Beslediği bu güvercinleri araba fiyatına satıyor

Beslediği bu güvercinleri araba fiyatına satıyor 40 ile 50 bin TL'ye kadar alıcı bulabilen Adana güvercinlerini satarak öğrencileri giydirdi Bitlis'te yaşayan Adanalı Recep Yetiş, hızlarıyla dikkat çeken güvercin ırkını hobi olarak yetiştirirken, fiyatları 50 bin TL'ye kadar çıkan kuşları...

25.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:31

Beslediği bu güvercinleri araba fiyatına satıyor

40 ile 50 bin TL'ye kadar alıcı bulabilen Adana güvercinlerini satarak öğrencileri giydirdi

BİTLİS - Bitlis'te yaşayan Adanalı Recep Yetiş, hızlarıyla dikkat çeken güvercin ırkını hobi olarak yetiştirirken, fiyatları 50 bin TL'ye kadar çıkan kuşları satarak 22 öğrenciyi de giydirdi.

Yüksek hızda dalış özelliğine sahip Adana güvercinleri piyasada 35 TL ile 40 bin TL arasında değişen fiyatlara alıcı bulurken, yurt dışına da gönderilen kuşun alım satımı için 'Güvercin Borsası' bile kuruluyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi döneminde iyi bir eğlence olduğunu belirten Adana güvercini yetiştiricisi Recep Yetiş, güvercinlerle ilgilenerek bu sıkıntılı süreci keyifli bir şekilde geçirdiklerini söyledi. Recep Yetiş, "Bu kuşlar önceleri sadece Adana ve çevresinde yetiştiriliyordu. Ancak farklı şehirlerde ve ülkelerde çalışan Adanalı güvercin yetiştiricileri, güvercinlerini çalıştıkları yerlere götürüp Adana güvercininin tanıtımını yaptı. Bitlis'te Adana güvercini yetiştiriyorum. Genellikle Adana ve çevresinde yetiştirilen bir türdür. Dalıcı özelliğe sahip olan bu kuşlar, yetiştiricinin isteğine göre 10-15 dakika uçabiliyorlar. Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dönüşü 12-15 saniye arasında olur. Normal şartlarda Adana ve çevresinde yetişen bu kuş türü, yetiştiricileri sayesinde artık Türkiye'nin birçok yerine dağılmış durumda. Bununla birlikte Avrupa'da birçok yetiştiricimiz var. Kuşçuluk, güzel ve ucuz bir hobi. Çocukluğumdan beri güvercin yetiştiriciliğine ilgim vardı. Yaklaşık 7 yıldır Bitlis'te yaşıyorum ve kahvehane kültürüm de olmadığı için Adana'da olan kuşlarımı buraya getirdim. İyi bir kuş ortalama bin metre yüksekliğe ulaştıktan sonra saatte hızları 240-260 kilometreye ulaşarak dalış yapıyor. Bu da yere inerken yaklaşık 12-15 saniye zaman alıyor. Güvercin besleyenlerin artık güvencin borsası diye bir borsası var. Artık güvercinler ihalelerle satılıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde güvercin ihaleleri yapılıp kuşlar alınıp satılabiliyor" dedi.

"40 ile 50 bin TL'ye kadar alıcı bulabiliyor"

Yetiş, sattıkları bir çift kuşun parasıyla 22 öğrenciyi baştan aşağıya giydirdiklerini ifade ederek, "Yurt dışından da talepler oluyor. Özellikle Adana'da İncirlik Üssünde görev yaparak memleketlerine dönenler bu kuşları bildikleri için talep ediyorlar. Geçen yıl bir Kanadalı bizden bir çift kuş talep etmişti. Kendileri ile pazarlığımızı bitirdikten sonra kuşları Kanada'ya gönderdik. Biz bu kuşlardan elde edeceğimiz gelirle köylerdeki çocuklarımıza kıyafet alacağımızı söylediğimizde, Kanadalı dostumuz pazarlık yaptığımız fiyatın 2 katı kadar para göndererek bizleri şaşırttı ve iyilikte ırkın bir önemi olmadığını bir kez daha bizlere öğretti. Bu parayla da köylerdeki muhtaç 22 çocuğumuzu baştan aşağı giydirdik. Adana kuşları 35 TL'den başlayıp 40 ile 50 bin TL'ye kadar alıcı bulabiliyor" dedi.

"Yavrular öğretmen kuşlarla uçurularak terbiye ediliyor"

Bu tür kuşların genellikle 3'lü grup halinde uçtuklarını da sözlerine ekleyen Recep Yetiş, "Yavrular öğretmen kuşlarla uçurularak terbiye ediliyor. Grup içerisinde öncü ve arkacı olarak görev yaparlar. Yerdeki flama ile kuşu şartlandırıyoruz. Flama dalgalanırken, kuşlar aşağı inmeyeceklerini bilirler. Flamayı yere indirdiğimizde ve elimizdeki aparatı çalıştırdığımızda kuşlar dalmaya başlar ve kısa süre sonra da yere inerler" ifadelerini kullandı.

"Her şeyden önemlisi kuşçuluk bir sanattır"

Kuşçuluğun bir sanat olduğunu dile getiren Recep Yetiş, "Her şeyden önemlisi kuşçuluk bir sanattır. Ressamlık gibi, müzisyenlik gibi. Son dönemdeki pandemi sürecinde bizim için çok büyük bir eğlence kaynağı oldu. Kendimizi bu güzel doğaya ve havaya bıraktık. Kuşlarımızla birlikte vakit geçirdik. Diğer arkadaşlar gibi evimizin içinde sıkılmadık" şeklinde konuştu.

Beslediği bu güvercinleri araba fiyatına satıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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