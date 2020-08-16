Beşkarış barajı bölgeye can suyu Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış Barajı'ndan faydalanan Çakırsaz Köyü'ndeki pancar tarlalarını inceleyen Vali Çelik çiftçilerle görüştü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış Barajı'ndan faydalanan Çakırsaz Köyü'ndeki pancar tarlalarını inceleyen Vali Çelik çiftçilerle görüştü.

Vali Çelik'i köylerinde, tarlalarında görmekten duydukları memnuniyeti ifade eden çiftçiler sulama faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler.

Beşkarış Barajı'nın bölgeye can suyu olduğunu, çiftçilerin kaliteli ve verimli ürün elde etme imkanı bulduğunu ifade eden Vali Çelik, çiftçilere üretime desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA