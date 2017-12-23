Beşizleri Olan 7 Çocuklu Suriyeli Ailenin Yaşam Mücadelesi

İZZET MAZI - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 7 çocuklu Ahmed çifti, Kilis'te yaşam mücadelesi veriyor.



Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden ve yüz binlerce kişiyi sığınmacı durumuna düşüren iç savaş, 8 yaşında beşizleri olan 7 çocuklu Cemil ve Zehra el Ahmed çiftinin hayatını da altüst etti.



Yaklaşık bir ay önce terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında mağdur olan ve evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeli aile, zor günler geçiriyor.



Kilis'te yakınlarının yanına yerleşen 9 nüfuslu aile, çocuklarının eğitim masrafları ile beslenme, ısınma ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşıyor.



Anne Zehra el Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşizlerinin erken doğumu sebebiyle yaşadığı sağlık sorunlarını hala atlatamadığını söyledi.



Kalabalık bir aile oldukları için çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını dile getiren Ahmed, şunları kaydetti:



"Çocukların can güvenliği ve eğitimleri için Türkiye'ye geldik ancak kimliğimiz olmadığı için yardımlardan faydalanamıyoruz. Benim beşizlerimle birlikte 7 çocuğum var, toplamda 9 kişiyiz, ihtiyaçlara yetişemiyoruz. Komşular sağ olsun, bir şeyler verdiler ama yine de ihtiyacımız çok. Hasta olduklarında gece yatamıyorum çünkü biri değil, hepsi birden hastalanıyor. Kıyafetlerini değiştireceğim zaman beşini birden değiştiriyorum. Kocam işsiz, ne kira ne de elektrik faturasını ödeyebilecek durumda değiliz.



Çocuklar daha küçük, birine bir şey aldığımız zaman birbirleriyle kavga ediyorlar. Onlara çok üzülüyorum, tek bir oyuncakları bile yok."



Ahmed, hayırseverlerden desteklerini esirgememelerini istedi.



"Türkiye'de çok iyi karşılandık"



Baba Cemil el Ahmed de eşinin iki kızının doğumundan yaklaşık 5 yıl sonra hamile kaldığını ve ikisi erkek beşiz çocukları olduğunu anlattı.



Beşizleri bir yaşındayken ülkelerinde iç savaş çıktığını, yaklaşık bir ay önce de DEAŞ'ın saldırıları sonucu Türkiye'ye sığındıklarını ifade eden Ahmed, maddi olarak çocuklarına bakmakta zorlandığını kaydetti.



Ahmed, Türkiye'de kendilerinin çok iyi karşılandığını ve komşuları tarafından birçok ihtiyaçlarının giderildiğini dile getirerek, çocuklarını okula kaydettirdiğini ancak masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini söyledi.



Kışın ağır şartlarında geldikleri için birçok şeye ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Ahmed, "Suriye'de çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyordum, orada çok kötü günler yaşadık. Çocuklarım için oradan kurtulmak ve onları güvenilir bir yere yerleştirmek istedim. Herkes, en iyi yerin Türkiye olduğunu söylediği için buraya geldim. Sadece bir savaş değil, çok savaşlar gördük." diye konuştu.



Türkiye'nin mazlumlara kapılarını açan güzel bir ülke olduğunu ve insanların kendilerini muhacir gibi değil, misafir gibi gördüğünü dile getiren Ahmed, yaklaşık bir ay önce geldikleri halde kendisini bir kez olsun yabancı hissetmediğini sözlerine ekledi.