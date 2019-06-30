Beşirli sahili koku ve kirden arınacak

Trabzon kent merkezinin denizle buluşma noktası Beşirli sahilinin, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünce hayata geçirilmeye hazırlanan projeyle istenmeyen koku ve kirlilikten arındırılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Beşirli'deki kötü koku ve kirlilik meselesinin kısa sürede çözülmesi yönünde Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimat verdiği belirtildi.

Yağmur suları ile kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrılmasını öngören TİSKİ projesinin "Trabzon Ortahisar Kanalizasyon Şebekesi Atık Suyu Ayrıştırması İşi" olarak ihale edildiği kaydedilen açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında, kurumun sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayımlanan ihalenin 6 istekli firmanın katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, ihaleye 13 firmanın davet edildiğini belirterek, şunları aktardı:

"Yetkili arkadaşlarımız, davetimize icabet eden 6 istekli firma ile 2 oturum şeklinde ihalemizi tamamladı. İlk oturumda firmaların ilk teklifleri değerlendirildi. 2. oturumda ise davetlilerden son teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 545 bin lira olan işe, firmaların teklifleri değerlendirildikten sonra üstlenmeye hak kazanacak firma tarafından hemen başlanılacak. Bu önemli projeyi, inşallah takvim dahilinde yıl içerisinde tamamlayacak ve Trabzon halkımıza keyfini sürecekleri bir sahili hep birlikte sunmuş olacağız. Trabzon Ortahisar Kanalizasyon Şebekesi Atık Suyu Ayrıştırması İşi büyük aksaklıklar yaşanmazsa 150 günde tamamlanacak."

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, kötü kokuların Beşirli'nin kaderi olmadığını vurgulayarak, "Ortahisar'ın Beşirli sahilinde hatta sahilden iç kesimlerde vatandaşlarımızın maruz kaldığı istenmeyen kokular düşük bütçeli bir yatırımla giderilecektir. Oradaki çalışmalar tamamlandığında inşallah bambaşka bir Beşirli sahilini vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA