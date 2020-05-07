Beşiri Kaymakamlığından gençlere hediye kitap

Beşiri Kaymakamlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan gençlere kitap hediye etti.

Beşiri Kaymakamlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan gençlere kitap hediye etti.

Kaymakam Sinan Aşcı, 600 gence verilmek üzere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne 600 kitap hediye etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere verilebilecek en güzel hediyenin kitap olacağını belirten Aşcı, "Kovid-19 nedeniyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını alanlarda kutlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlerimize ulaştırılmak üzere Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze 600 kitap verdik. İlçe Müdürlüğü kitapları Vefa Sosyal Destek Grubu vesilesiyle gençlere ulaştıracak. Devlet ve millet olarak tüm zorlukların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ender Hazar ise, Kaymakam Aşcı'ya desteklerinden ve ilgilerinden dolayı gençler adına teşekkür etti.

Kaynak: AA