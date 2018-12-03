Beşiri Kaymakamı Maslak, Engellileri Ziyaret Etti

Beşiri Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Maslak, engellileri ziyaret etti.

Maslak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla beraberindeki kurum amirleriyle Beşiri Engelliler Derneği ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Engellilerin sorunları hakkında Dernek Başkanı Ahmet Tadık'tan bilgi alan Maslak, şunları söyledi:

"Hayatın tüm alanlarında engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele takdire şayandır. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata tam katılımını sağlamak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda ve her zaman yanlarında olmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri ortadan kaldırmak hepimizin görevidir. Kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ile selamlıyoruz."