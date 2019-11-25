Beşiri'de AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
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Beşiri'de AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

AK Parti Beşiri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

25.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:42
Beşiri'de AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Parti binasında gerçekleşen toplantıya katılan AK Parti Ziver Özdemir yaptığı konuşmada, partisinin 18 yıla yakın bir süredir tek başına iktidarda kaldığını belirtti.

Özdemir, Milletvekili olmanın kendilerine yüklediği sorumluluğun farkında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"AK Parti'ye oy veren her seçmen yapılan hizmetlere de ortaktır. Geçenlerde Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğimizde kendisinin özellikle size selamı vardı. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlerde Batman'ın şaha kalkması ve bölgede örnek bir il olması noktasında da bize tavsiyelerde bulundu."

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ise "AK Parti içinde çalışan, gayret gösteren, kendisini geliştiren herkese tüm kapılar sonuna kadar açık olduğunun bilinmesini isterim. Bunun için AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, hiçbir zaman diriliğini, gücünü, enerjisini, icraat kabiliyetini inşallah hiçbir zaman kaybetmeyecektir." dedi.

Kaynak: AA
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