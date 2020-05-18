Beşir Derneğinden Ümraniye'de 350 çocuğa bayramlık Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği "Evde Kal Bayramlığını Al" sloganıyla Ramazan Bayramı öncesinde Ümraniye'de önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 350 çocuğa bayramlık yardımında bulundu.

Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği "Evde Kal Bayramlığını Al" sloganıyla Ramazan Bayramı öncesinde Ümraniye'de önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 350 çocuğa bayramlık yardımında bulundu.

Derneğin Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman ve gönüllüler, ev ev dolaşarak bayramlıkları sahiplerine teslim etti.

Faaliyete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duman, üyelerin ve hayırseverlerin desteği ile zor durumda olan ailelerin çocuklarını bayram öncesi sevindirmek istediklerini söyledi.

Duman, bayramlık dağıtımlarını sürdürmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği olarak Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi 350 çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini ulaştırdık. Ayrıca bayramlarını kutladık. Hedefimiz 800 çocuğumuzu giydirmek. Herkese iyi bayramlar diliyoruz."

Kaynak: AA