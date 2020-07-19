Beşir Derneğinden Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşir Derneğinden Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Beşir Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Beşir Derneğinden Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
19.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:48

Beşir Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Derneğin Sosyal Yardımlar Uzmanı Salih Kayabekir, AA muhabirine, Suriye'nin farklı bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hayırseverlerin bağışlarını Suriyeli mazlumlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Kayabekir, "Dernek olarak Suriye'nin birçok noktasında insani yardım çalışmaları yürütüyoruz. Bugün de Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde AFAD koordinesiyle 70 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Kayabekir, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti Politika
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti Spor
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 3. Sayfa
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor Magazin
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Son dakika: Reuters 'acil' koduyla duyurdu! Türkiye koronavirüs nedeniyle İran'a uçuşları durdurdu
Son dakika: Reuters "acil" koduyla duyurdu! Türkiye koronavirüs nedeniyle İran'a uçuşları durdurdu
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Metiner'in 'Soylu yokken ben vardım' sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Son dakika: Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor
Son dakika: Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen 'Türkiye'den çekiliyoruz' tweeti ortalığı karıştırdı
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Felipe Melo'dan futbolu bırakacak olan Selçuk İnan için paylaşım: Seni seviyorum
Felipe Melo'dan futbolu bırakacak olan Selçuk İnan için paylaşım: Seni seviyorum
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' deyip paylaştı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Bir buçuk tonluk 'Polat Alemdar' isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fatih Sultan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Ozan Güven Sezen Aksu Cansu Tosun
Spor Falcao Can Bartu Tamer Tuna Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Bakan Otomobil Erzurumspor Kulübü
Şu an buradasınız: Beşir Derneğinden Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 14:48:10. #1.15#
title