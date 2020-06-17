Beşir Derneğinden İdlib'e 5 tır insani yardım
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Beşir Derneğinden İdlib'e 5 tır insani yardım

Beşir Derneği tarafından Suriye'nin İdlib kentine 5 tır insani yardım gönderildi.

17.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:12

Beşir Derneği tarafından Suriye'nin İdlib kentine 5 tır insani yardım gönderildi.

Beşir Derneği Suriye Yardımlar Saha Sorumlusu Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye krizinin başladığı andan itibaren bölgede yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Dernek olarak İdlib'deki mağdur ve mazlum insanlara yardımların düzenli olarak ulaştırıldığını aktaran Şahin, Reyhanlı'daki lojistik merkezinde hazırlanan 5 tırda yüklü gıda ve çeşitli yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Mahmut Şahin, yardımların ulaştırılmasında katkısı olan bağışçılara da teşekkür etti.

Beşir Derneğinden İdlib'e 5 tır insani yardım

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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