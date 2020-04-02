Beşir Derneğinden 165 aileye gıda ve hijyen paketi Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 165 aileye 2 aylık gıda yardımında bulundu.

Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 165 aileye 2 aylık gıda yardımında bulundu.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi ulaştıran dernek gönüllüleri, çocuklara da eğitici dergiler veriyor.

"Yardımlaşarak birlikte başaracağız" sloganıyla salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerine moral olmayı amaçlayan dernek, Ümraniye'de 165 aileye 2 aylık gıda dağıttı.

Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman, "Biz bize yeteriz" kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin gıda gereksinimleri de bizim için çok önemli. Bu kapsamda, her ay periyodik olarak dağıtımını gerçekleştirdiğimiz gıda paketlerinin içeriğini zenginleştirdik. Ayrıca gıda paketlerine ek olarak el temizleme jeli, maske ve ıslak mendilden oluşan hijyen paketlerinin dağıtımlarına başladık." dedi.

Kaynak: AA