Beşir Derneğinden 148 aileye yardım
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Beşir Derneğinden 148 aileye yardım - Haberler
Vefa Sosyal Destek Grubu, Kaymakamlık, Ümraniye, Güncel

Beşir Derneğinden 148 aileye yardım

Ümraniye Beşir Derneği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 148 aileye yardım ulaştırdı.

11.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:30
Beşir Derneğinden 148 aileye yardım

Ümraniye Beşir Derneği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 148 aileye yardım ulaştırdı.

Dernek, Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi, çocuklara da eğitici dergiler veriyor.

Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu söyledi.

Bu bağlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Duman, özelikle evde yalnız kalan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini belirtti.

Duman, "Dün karar açıklanır açıklanmaz, gönüllü ekibimiz ile Kaymakamlığımızın koordinatörlüğünde yardım için gerekli hazırlıkları tamamladık. Ayrıca muhtarlarımız kanalıyla dağıttığımız gıdalar da var, ihtiyaç sahiplerine simit ikramında da bulunduk." ifadelerini kullandı.

Beşir Derneğinden 148 aileye yardım

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Süleyman Soylu
Magazin Simge Sağın Pınar Deniz Demet Akalın Levent Yamanel
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Futbol Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Beşir Derneğinden 148 aileye yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 20:37:07. #1.15#
title