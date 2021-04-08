Beşir Derneği, ramazanda hayırseverlerin mutfağından ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık taşıyacak
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Beşir Derneği, ramazanda hayırseverlerin mutfağından ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık taşıyacak

Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
Beşir Derneği, ramazanda hayırseverlerin mutfağından ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık taşıyacak

Beşir Derneği Ege Bölge Müdürü Selman Akçay, ramazan ayında dar gelirli ailelere sıcak yemek ulaştırmak amacıyla "Bir Kap Bir Kalp" projesi kapsamında hayırsever ailelerin mutfaklarında pişen yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını söyledi.

Beşir Derneği Ege Bölge Müdürü Selman Akçay, ramazan ayında dar gelirli ailelere sıcak yemek ulaştırmak amacıyla "Bir Kap Bir Kalp" projesi kapsamında hayırsever ailelerin mutfaklarında pişen yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını söyledi.

Akçay, AA muhabirine açıklamasında derneğin ülke genelinde yürüteceği "Bir Kap Bir Kalp" projesi ile 150 binden fazla ihtiyaç sahibine hayırseverlerin hazırladığı sefer taslarını ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Salgın nedeniyle iftar çadırlarının kurulamadığına dikkat çeken Akçay, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak daha da önemli hale geldi. Önceki yıllarda da uyguladığımız proje ülke genelinde oldukça beğeni toplamıştı. Hayırseverlerin bizzat kendi iftar sofraları için hazırladıkları yemeklerin daha önce tespiti yapılmış, ihtiyaç sahibi, hasta, yalnız yaşayanlar, dul, yetim ve işsiz ailelere sefer taslarında teslim ettik. Proje kapsamında son 4 yılda 322 bin 315 kişiye iftariyelik sıcak yemek ulaştırdık. Bu yıl salgın şartları nedeniyle bu projeyi daha da genişleteceğiz."

Projenin "Dünyanın En Büyük İftar Sofrası" sloganı ile hayata geçirildiğini aktaran Akçay, aynı zamanda Ramazan ayının manevi ikliminin bütün ülke tarafından yaşanması adına önemli bir katkı sunduğunu belirtti.

Akçay, projeye destek olmak isteyen hayırseverlerin bilgileri ve katılım formunu derneğin internet sitesinde bulabileceğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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