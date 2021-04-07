Beşir Derneği ramazanda dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak

Beşir Derneği, ramazan faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyası, zekat, fitre, fidye ve bayramlık dağıtımları yapacak.

Beşir Derneği, ramazan faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyası, zekat, fitre, fidye ve bayramlık dağıtımları yapacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve dışında çeşitli yardım çalışmalarını sürdüren Beşir Derneği, ramazan çalışmalarıyla da ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sarıyar, ramazan boyunca özellikle Suriye, Filistin, Arakan ile Yemen gibi açlık ve hastalığın hüküm sürdüğü ülkelerde faaliyet yürütüleceğini, pek çok mahzun beldede kumanya, zekat, fitre ve fidye dağıtacaklarını belirtti.

Hayırseverlerin evlerinde pişirdikleri yemekleri sefer taslarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları "Bir Kap Bir Kalp" projesini geçen yıl salgın koşulları nedeniyle sürdüremediklerini aktaran Sarıyar, bu ramazanda sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak, projeyi yapacaklarını ifade etti.

Ayrıca, iftar sofralarında salgın koşullarını göz önüne alacaklarına dikkati çeken Sarıyar, bunun mümkün olmadığı yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyalarıyla ulaşacaklarını bildirdi.

Sarıyar, özellikle savaş ve açlık nedeniyle türlü imkansızlıklar içindeki çocuklara bayramlık dağıtacaklarını kaydetti.

Ramazan yardımlarıyla ilgili "www.besir.org.tr" adresinden detaylı bilgiye erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük