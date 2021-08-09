Beşir Derneği, orman yangını ve sel mağdurlarının yaralarını sarıyor
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Beşir Derneği, orman yangını ve sel mağdurlarının yaralarını sarıyor

Beşir Derneği, orman yangını ve sel mağdurlarının yaralarını sarıyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Beşir Derneği, son dönemde Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor.

Beşir Derneği, son dönemde Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beşir Derneği son günlerde Rize, Artvin, Van ve Düzce'de yaşanan sel felaketleri ile Aydın, Antalya, Muğla, Adana, Mersin, Isparta ve Denizli'deki orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında arama kurtarma ekipleri ve gönüllüleriyle yer aldı.???????

Arama kurtarma ekipleri ile sel felaketinde arama kurtarma ve tahliye çalışmalarında, orman yangınlarında ise yangın söndürme ve tahliye çalışmalarında yer alan Beşir Derneği, gittiği bölgelerdeki yerel halk ve görevli personellerin de çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, beslenme hizmeti veren dernek, çeşitli aydınlatma araçları, taşınabilir şarj aletleri, soğutucu su termosları ve hijyen kitleri gibi de hem vatandaşların hem de bölgede çeşitli kurum ve kuruluşların görevli personellerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirdi.

Bu dönemde 197 kişilik ekip ve 35 hizmet aracı ile 11 şehir ve 34 farklı mevkideki çalışmalarda yer alan Beşir Derneği, buralardaki faaliyetlerinde toplamda 142 bin 750 litre su, 77 bin 852 ikram, 22 bin 794 hijyen kiti, 13 bin 126 çocuk bezi, 63 aydınlatma aracı ve 125 soğutucu su termosu malzemesini ulaşımın zor olduğu yerlere ulaştırarak hem vatandaşlara hem de görevli personellere destek oldu.

Orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından yanan ağaçların olduğu bölgeye daha fazla fidan dikip bölgenin tekrar oksijen deposu olmasına yardımcı olmayı amaçlayan Beşir Derneği, yangın sonucu yok olan ağaçların daha fazlasını dikmek için başlattığı "Geleceğe Nefes Olalım" projesi ile her yıl 100 bin fidan dikmeyi hedefliyor.

Fidan bağışı yapmak isteyenler, "www.besir.org.tr" adresinden bilgi alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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