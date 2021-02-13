Beşir Derneği'nin kan desteğine Kızılay'dan madalya

Kan hizmetleri alanında önemli faaliyetler yürüten Kızılay'a, çeşitli projelerde çok boyutlu iş birliği ile hareket ettiği Beşir Derneği'nden kan desteği geldi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sayar ve dernek üyelerine kan bağışlarından dolayı kurumsal platin madalya ve levha takdim etti.

Kızılay, tüm imkanlarıyla Türkiye'nin kan alanındaki ihtiyacına cevap verebilmek için gece gündüz çalışmalar yürütüyor. Ekipleriyle hizmetlerine devam eden Kızılay, Kovid-19 pandemisi sürecinde kan bağışlarının azalma eğilimine girmesi üzerine vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay'ın çağrısına Beşir Derneği'nden de anlamlı bir cevap geldi.

"KAN, İYİLİĞİN EN GÜZEL TARAFI"

Pandemi döneminde kan bağışına katkı sağlamak ve Kızılay'ın çağrısına destek vermek amacıyla Üsküdar'da bulunan Zeynep Kamil Kan Bağışı Merkezi'nde düzenlenen programda bağışta bulunan Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sayar ve dernek üyeleri, kan bağışının önemine dikkat çekti.

Beşir Derneği'ne desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kendilerine kurumsal platin madalya ve levha takdim ederek, "Bugüne kadar Beşir Derneği aracılığıyla Kızılay'a kan bağışlayan binlerce bağışçımıza şükranlarımızı arz etmek için buradayız. Beşir Derneği ülkemizin bayrak taşıyan uluslararası bir insani yardım kuruluşu. Hem insani yardım alanında hem afet alanında hem de uluslararası çalışmalarında birlikte pek çok ortak proje yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Kanın tek kaynağının insan olduğunu ifade eden Kınık, "Kan bir insanın başka bir insana vererek şifa olabileceği, fabrikalarda üretilemeyen ve insandan insana nakli olmazsa hayata tutunamayacağımız bir doku. Kan belki de iyiliğin en güzel tarafı. Çünkü kime fayda vereceğini bilmeden gönülden verilen bir ihsan. Ben başta Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sayar olmak üzere tüm Beşir ailesine ve çalışanlarına şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

"KIZILAY'IN TECRÜBESİ BİZE IŞIK TUTTU"

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sayar ise "Ülkemizde ihtiyaç olan alanlarda fayda sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Alanda öncü olan Kızılayımızı her zaman kendimize rehber edindik, çalışmalarını her zaman örnek aldık. Bu anlamda Kızılay'ın tecrübesi bize ışık tutmuş oldu. Birçok alanda olduğu gibi son derece önemsediğimiz kan bağışı olayını da yıllardır yapmaktayız. Bu konuda hem bir vatandaş hem de kurum olarak bizlerin de sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla üyelerimizi kan bağışçıları olmaları yönünde sürekli teşvik etmekteyiz. Bugüne kadar Kızılay'a 126 bin ünite kan bağışında bulunduk. Son üç ayda ise gönüllülerimiz 5 bin ünite kan bağışında bulundu. Gönüllülerimize ve ülkemize sunmuş olduğunuz bu hizmetten dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı