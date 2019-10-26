Beşir Derneği'nden yoksul ailelere yardım

26.10.2019 17:02

Beşir Derneği Ümraniye temsilciliği, yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulundu.



Beşir Derneği'nin Ümraniye temsilcisi Erdinç Duman yaptığı açıklamada, yoksul ailelerin ihtiyaç duyduğu muhtelif gıdaların, evlerine kadar götürülerek teslim edildiğini söyledi.

Yurt dışı hizmetlerinin yanı sıra yurt içi çalışmalarına da ağırlık verdiklerini dile getiren Duman, "Kış mevsimi yaklaşıyor, ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç kardeşlerimizi rencide etmeden gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bağışlarının emin ellerde olduğunu ve yerine ulaştığını bilmelerini istiyor, Beşir Derneği'ne desteklerinin devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA