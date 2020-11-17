Beşir Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine kışlık yardım

Beşir Derneği tarafından, Viranşehir'deki ihtiyaç sahibi 36 çocuğa mont yardımında bulunuldu.

Beşir Derneği tarafından, Viranşehir'deki ihtiyaç sahibi 36 çocuğa mont yardımında bulunuldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla Beşir Derneği tarafından ilçedeki 36 yetim çocuğa mont desteğinde bulunuldu.

Derneğin Viranşehir temsilcisi Mahmut Çiftçi, ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda belirledikleri 36 yetime mont dağıtımı yaptıklarını aktaran Çiftçi, düzenli olarak da her ay ihtiyaç sahibi 40 aileye gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ