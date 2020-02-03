Beşir Derneği'nden İdlib'e 25 ton un yardımı

03.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:14

Beşir Derneği Beykoz Temsilciliği, bir ay içerisinde bağış yoluyla toplanan 25 ton unu Suriye'nin İdlib bölgesine gönderdi.



Unu taşıyan tırın bölgeye gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Beşir Derneği Beykoz Temsilcisi Cengiz Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Beykoz Semerkand Vakfı Beykoz Şube Başkanı Murat Özgül'e teşekkür ederek, "Destekte bulunan tüm iş insanlarımıza, hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Gönderilen unla Cerablus'ta bulunan fırınlarda ekmek üretilecek ve daha sonra İdlib'deki kardeşlerimize ulaştırılacak" diye konuştu.



Beşir Derneği Beykoz Şubesince yine İdlib bölgesine 7 çadır ve yaşam malzemelerinin gönderildiğini hatırlatan Yılmaz, İdlib'de bin 500 kişilik yaşam alanı inşa ettiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından tır dualarla bölgeye uğurlandı.

Kaynak: AA