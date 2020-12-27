Beşir Derneği'nden Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Beşir Derneği Diyarbakır Şubesi, kentte ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Beşir Derneği Diyarbakır Şubesi yeni yerinde vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Daha önce belirlenen aileleri tek tek ziyaret eden dernek üyeleri, hazırladıkları yardım paketlerini kendilerine ulaştırdı. Beşir Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Birsin, her ay periyodik olarak tespit edilen vatandaşlara yardımda bulunduklarını söyledi. Birsin, "Kasım ve aralık aylarındaki yardımlarımızı dağıttık. Çocuklarımıza da kış nedeniyle bot hediye ettik. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Beşir Derneği olarak bizler de hayra vesileyiz. Yani veren el ile alan el arasında köprü vazifesi görüyoruz. Dolayısıyla hayır sahipleri bizlere ne kadar çok destek verirse bizler de inşallah daha fazla insanımıza yardım ederiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı