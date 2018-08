Beşir Derneği'nde Gözler Kurban Bayramı'na Çevrildi

Beşir Derneği, İslam âleminin mübarek günlerinden biri olan Kurban Bayramı'na doğru yaklaşırken, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Dernek, bağışçılarının desteğiyle gıda, giyim, eğitim, sağlık, vekâleten kurban kesimi, sıcak yemek dağıtımı ve su kuyusu gibi pek çok alanda kamu yararına yardım faaliyetleri yürütüyor.

KESİMİN HER AŞAMASI BAĞIŞÇILARA BİLDİRİLİYOR

Kesim yerlerinde bulunan müftülük görevlisi hocalar ise kesim işlemlerinin İslami şartlara uygunluğunu yerinde kontrol ediyor. Bağışçılardan alınan vekaletin kasap ve noter huzurunda açıklanmasıyla devam eden kurban kesim süreci bağışçının SMS ve online web sayfasından bilgilendirilmesi ile tamamlanıyor. Kesimin her aşamasının koordinatörlüğünü üstlenen Beşir Derneği alınan her bağışı, verilen her vekâleti kendisi için bir emanet biliyor. Bu sebeple kesimin herhangi bir aşamasında yaşanacak en ufak bir hataya, olası en küçük hijyen problemine veya bir gram etin israfına ise müsaade etmiyor. Bu nedenle, kesimden önce kurbanlıkları kontrol eden uzman veterinerler, kesimden sonra da etleri kontrol ederek olası sağlık problemlerinin de önüne geçmiş oluyor.

BEŞİR DERNEĞİ, BAĞIŞCILARINA VİDEOLU TAKİP İMKANI SUNUYOR

Bağışçılar derneğin yazılımı ve altyapısına ait olan kurban bağış sayfasından kolayca online bağış yapabiliyor ya da hisse bedelini Beşir Derneği'nin IBAN numaralarına EFT veya havale yöntemiyle gönderebiliyor. Ayrıca, yurt genelinde bulunan temsilcilikler veya şehir meydanlarında kurulacak stantlardan makbuz karşılığında kurban bağışında bulunmak da mümkün. Bağışçılar, Beşir Derneği resmi internet sayfasında bulunan "Bağış Takip Sistemi" bölümüne tıklayarak kurban bağışlarının nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgilere imkanlar dâhilinde videolu takip yöntemiyle rahatlıkla ulaşabilecek. Ayrıca kurban seçim, kesim, dağıtım, teslimat gibi bütün bu süreçleri bağışçılara kısa mesaj yöntemiyle bildiren ve kurbanlarının güven içerisinde takip edilmesini sağlayan Beşir Derneği, tamamen şeffaf bir sistem ile hayra vesile oluyor.