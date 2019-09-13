Beşir Derneği Nallıhan Şubesi madencilere aşure dağıttı

13.09.2019 21:28

Beşir Derneği Nallıhan Şubesi tarafından madencilere aşure dağıtıldı.

Çayırhan Mahallesi'nde bulunan maden ocağında çalışan işçilere Beşir Derneği Nallıhan Şube Başkanlığı tarafından vardiya değişim saatlerinde aşure ikram edildi.

Şube başkanı Ali Korkut, derneklerinin uluslararası bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günleri de unutmayarak, etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bugün de maden ocağında vardiya değişim saatlerinde madencilerle kucaklaştık ve aşuremizi ikram ettik." dedi.

Kaynak: AA