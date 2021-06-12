Beşir Derneği, kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hazırlıklarını tamamladı
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Beşir Derneği, kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hazırlıklarını tamamladı

Beşir Derneği, kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Beşir Derneği, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin kurban bağışlarını ulaştırmayı hedefliyor.

Beşir Derneği, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin kurban bağışlarını ulaştırmayı hedefliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve dışında "Kurban Yakınlaşmaktır" sloganıyla sürdürülen 2021 yılı kurban organizasyonu için hazırlıklar tamamlandı.

Dernek, başta Türkiye olmak üzere Mali, Tanzanya, Somali, Filistin, Yemen gibi coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine bağışçılarının kurban emanetlerini ulaştıracak.

Kurban kesim organizasyonundan 2 ay önce gerekli fizibilite çalışmalarını gerçekleştiren dernek, İslami kurallara azami derecede riayet ederek kurbanlık seçimini tamamlayacak.

Ayrıca "Kardeş Payı" projesi ile hayırsever bağışçıların kestikleri kurban payları, Türkiye geneli temsilcilikleri ve gönüllüleri aracılığıyla teslim alınarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılacak.

Bağış Takip Sistemi ile de bağışçıların kurban kesim video ve görüntülerini bağışçıları ile buluşturan dernek, bağışçılarına anlaşmalı finans kurumları ve banka kartlarına da 4 taksit imkanı sunuyor.

2021 yılı için bir hisse kurban bağış bedeli 1300 TL olan derneğin kurban organizasyonları ile ilgili "www.besir.org.tr" adresinden detaylı bilgi alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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