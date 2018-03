Beşir Derneği Kurak Topraklara Can Suyu Oluyor

Beşir Derneği, başlatmış olduğu ''su kuyusu" projesiyle yoksulluğun ve kuraklığın yaşandığı coğrafyalarda hayatın yeşermesine vesile oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Su Ortakları (WPI) platformunun yayınladığı bilgilere göre 1.1 milyar insan içecek temiz su kaynağı bulamıyor. Dünyada her 6 kişiden biri yeterli miktarda içme suyundan mahrum olarak yaşıyor. Her 2 kişiden birinin içtiği su ise sağlıksız. Susuzluktan ya da hijyenik olmayan suların kullanılması sebebiyle her gün, çoğunluğu çocuk olmak üzere, 10 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Su kıtlığının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde, insanların temiz su kaynaklarına ulaşabilmesi için Beşir Derneği tarafından 'su kuyusu' projesi hayata geçirildi. Şu ana kadar 202 temiz su kuyusunu kullanıma açan dernek, bu sayıyı 1000'e çıkarmayı hedefliyor. Dünyada birçok insan, temiz su kaynaklarına ulaşmak için zorlu şartlarda yüzlerce kilometre yürümek zorunda. Derneğin şu ana kadar açtığı temiz su kuyuları ile 1 milyona yakın insan hem daha sağlıklı hem de toprakları tarıma elverişli durumda.

Su kuyusu projesi kapsamında, suya en çok ihtiyaç duyulan bölgeler tespit edilerek uzman ekiplerin öncülüğünde sondaj çalışması yapılıyor. Beşir Derneği yetkilileri kuyu açma sürecinin, bölgenin ekonomik, sosyolojik ve fiziki şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ancak uygun yerin tespit edilmesinden sonra sürecin 6 ay içerisinde tamamlandığını ifade ediyor.

SUSUZLUK ÇEKEN ÜLKELERE CAN SUYU

İstatistiklere göre 2040 yılında 1 milyar 800 milyon insanın susuzlukla karşı karşıya kalacağını ve susuzluk nedeniyle hastalıktan milyonlarca insanın yok olabileceğini aktaran yetkililer, "Dil, din, ırk, mezhep ayırımı yapmaksızın, hayat kaynağı suya ihtiyaç duyan insanlara umut olmak amacıyla bu örnek projeyi hayata geçirmekten dolayı gururluyuz. Proje kapsamında Moritanya, Etiyopya, Kırgızistan, Filistin, Güney Afrika, Pakistan, Orta Afrika, Sudan, Keşmir, Yemen, Gana, Tanzanya, Mali, Uganda, Cibuti, Burindi, Mora, Nijer, Patani, Çad, Kamerun, Hindistan ve Ruanda'da yüzlerce su kuyusu daha açmayı hedefliyoruz." Şeklinde açıklamada bulundu.