Beşir Derneği, İdlibli çocuklara atkı, bere ve eldiven dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşir Derneği, İdlibli çocuklara atkı, bere ve eldiven dağıttı

01.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:30
Beşir Derneği, İdlibli çocuklara atkı, bere ve eldiven dağıttı

Beşir Derneği, başlattığı "İyiliği Örüyoruz" ve "İlmek İlmek Kardeşlik" projeleri kapsamında ülke genelinde toplanan atkı, bere, eldiven ve oyuncak bebekleri, İdlib'de briket evlerde yaşayan çocuklara ulaştırdı.

Beşir Derneği, başlattığı "İyiliği Örüyoruz" ve "İlmek İlmek Kardeşlik" projeleri kapsamında ülke genelinde toplanan atkı, bere, eldiven ve oyuncak bebekleri, İdlib'de briket evlerde yaşayan çocuklara ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beşir Derneği ve Genç Beşir destekli "İyiliği Örüyoruz" ve "İlmek İlmek Kardeşlik" projeleri kapsamında dernek gönüllüleriyle bağışçılarının ilmek ilmek ördüğü hediyeler, savaş mağduru çocuklarla buluşturuldu.

Gece gündüz demeden dokunan atkı, bere, eldiven ve oyuncak bebekler, Beşir Derneği'nin İdlib'de briket evlerden kurduğu mahallede bulunan çocuklara dağıtıldı. Dağıtıma Beşir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sarıyar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıyar, bağışçıların hediyelerini ulaştırdıkları çocukların mutluluklarına şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kamplarda yaşayan çocuklara yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Sarıyar, Genç Beşir başta olmak üzere projede katkısı bulunan tüm bağışçılara teşekkür etti.

Beşir Derneği, Suriye'nin İdlib kenti Killi mevkisinde bulunan "Briket Ev ve Sosyal Yaşam Alanı" projesinin tamamlanmasıyla 7 bin 500 kişinin faydalanabileceği bir yaşam alanının kurulmasını hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Prens Harry Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Vitor Hugo Ersun Yanal Fatih Terim Güven Yalçın
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşir Derneği, İdlibli çocuklara atkı, bere ve eldiven dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 13:30:51. #1.14#
title