Beşir Derneği, Çad'daki Abeşe Türklerine kurban eti dağıttı
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Beşir Derneği, Çad'daki Abeşe Türklerine kurban eti dağıttı

15.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:06
Beşir Derneği, Çad'daki Abeşe Türklerine kurban eti dağıttı

Beşir Derneğince, "Abeşe" olarak bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli Çadlılara kurban eti dağıtıldı.

Beşir Derneğince, "Abeşe" olarak bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli Çadlılara kurban eti dağıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurban organizasyonu kapsamında Abeşe kentindeki kurban kesimleri tamamlandı. Ekipler, etleri Osmanlı Dönemi'nden kalma mahallede bulunan ihtiyaç sahibi Abeşe Türklerine dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Yurt Dışı Sosyal Yardımlar Koordinatörü Samet Çınar, kurban kesiminin yapıldığı mahallenin, bu bölgeye gelerek Çadlı kadınlarla evlilik yapan Osmanlı askerleri tarafından kurulduğunu belirtti.

Türkiye'den geldiklerini öğrenen mahalle sakinlerinin kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çınar, bölgede bulunan 40-50 kadar Türk hanesini ziyaret ettiklerini kaydetti.

Çınar, bu kişilerin kendilerini Osmanlı ve Türkiye'nin bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Beşir Derneği ekibi ziyaretler sonrası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restorasyonu yapılan Türk Bahçesi'ne uğrayarak burada bulunan Osmanlı askerlerinin mezarları başında dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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