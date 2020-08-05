Beşir Derneği, briket ev projesinin ilk etabını tamamladı Beşir Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurlarına yönelik İdlib'in Killi 2 bölgesinde başlattığı briket ev projesinin ilk bölümünü tamamladı.

Beşir Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurlarına yönelik İdlib'in Killi 2 bölgesinde başlattığı briket ev projesinin ilk bölümünü tamamladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, içerisinde banyosu, tuvaleti, 2 odası, avlusu olan, tavanı ve zemini betonla kaplı briket evler, 40 metrekareden oluşuyor.

Tamamlanan 180 briket eve savaş mağduru aileler yerleştirildi.

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, bağışçıların desteğiyle briket ev projesinin ilk etabı olan 180 dairenin tamamlanarak kullanıma sunulduğunu kaydetti.

Ailelere, gıda ve ev eşyası desteği de sağlandı.

Toplam 7 bin 500 kişinin barınabileceği ve 1.500 evden oluşan, içerisinde camisi, mescidi ve sağlık ocağı olan projeye, "İDLİB" yazarak 4012'ye kısa mesaj göndererek katkı verilebiliyor.

Kaynak: AA