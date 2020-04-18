Beşir Derneği 160 aileye gıda yardımı yaptı Sancaktepe Beşir Derneği Temsilciliği, ihtiyaç sahibi 160 aileye gıda yardımında bulundu.

Sancaktepe Beşir Derneği Temsilciliği, ihtiyaç sahibi 160 aileye gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Erkan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahibi 160 aileye gıda desteği sunduklarını, ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye ve dünyanın geçtiği bu zor süreçte birlik ve beraberliğin önemli olduğuna işaret eden Ünal, "Komşumuzun açlığını tokluğunu düşünerek yardımlarımıza devam ediyoruz. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Giyecek ve hijyen malzemesi yardımı yapmayı da hedeflediklerini belirten Ünal, "İnsanların yüzünü güldürmek, onların kalbine dokunabilmek her şeyden güzel." dedi.

Kaynak: AA