Besinleri pişirirken dikkat; Kansere neden olabilirsiniz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Besinleri pişirirken dikkat; Kansere neden olabilirsiniz

04.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:11
Besinleri pişirirken dikkat; Kansere neden olabilirsiniz

Türkiye'de ve dünyada en yaygın ölüm nedeni olarak kanser gösteriliyor.

Türkiye'de ve dünyada en yaygın ölüm nedeni olarak kanser gösteriliyor. Sağlıklı beslenme ile kanser oluşumunun belirli ölçüde önlenebildiğini belirten Doç. Dr. Burak Mil, "Faydalı gıdalar tüketmiş olsak bile bunlara yanlış pişirme yöntemleri uygulayarak sağlığa çok faydalı işler yapmıyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında ortalama 19 milyon 300 bin olan kanserli hasta sayısının 2040'ta 30 milyonu bulması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı verileri ise Türkiye'de her yıl ortalama 163 bin kişiye kanser tanısı konduğunu gösteriyor. Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşmektedir. Gün geçtikçe artış gösteren kanser için ise tedavi yöntemlerinin yanı sıra beslenmenin de önemine vurgu yapılıyor. İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi Bölümünden Doç. Dr. Burak Mil, "Taze ürün kullanmayı tercih etmeliyiz. Ama bunun yanında uygun pişme yöntemlerini de kullanmalıyız. Haşlama, buharda, kendi suyunda ve güveçte pişirme yöntemleri sağlıklı gördüğümüz yöntemlerdendir" diye konuştu.

"HATALAR SADECE EVLERDE DEĞİL, ÇOĞUNLUKLA ÜLKELERİN GELENEKSEL MUTFAKLARINDA YAPILIYOR"

Pişirme hatalarının sadece evlerde yapılmadığını belirten Burak Mil, "Bu hatalar çoğunlukla ülkelerin geleneksel mutfaklarında yapılıyor. Tütsüleme, ızgara, barbekü ve kızartma yöntemleri yapılan pişirme hatalarıdır. Zararlı olan pişirme yöntemlerinin toplum beslenmelerinde daha çok lezzetli olarak algılanıyor. Dünyada et çok fazla tüketiliyor. Eti hangi ısıda pişirirsek pişirelim birtakım aminler oluşuyor. Yemeğin pişirme süresine ve ısısına dikkat edilmediği zaman akrilamid oluşumuna sebep oluyor. Bu da vücutta ciddi bir kanserojen etki oluşturarak kansere sebep oluyor" İfadelerini kullandı.

"YANLIŞ PİŞİRME YÖNTEMİ KANSER OLUŞUMUNU HIZLANDIRIYOR"

Isıdan daha çok pişirme yönteminin belirleyici olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Burak Mil sözlerine şöyle devam etti:

"Doğadan gelen ürünün beslenmede problem yaratmaması için ürünlere az müdahale etmemiz gerekiyor.  Eğer bir ürün çiğ olarak tüketilebiliyorsa çiğ tüketilmelidir.  Eğer ürünün pişirilmesi isteniyorsa; buharda, haşlama, fırında, kendi suyunda ve güveçte pişirme teknikleri kullanılmalıdır. Isı kaynağına çok yakın pişirilen ürünler daha çabuk yanmasına sebep oluyor.  Yanmış tat ve koku hoşumuza gidiyor olabilir ama bu kanser oluşumunu hızlandırıyor. Ete yapılan marinad işlemi bazen etin daha çabuk yanmasına neden olur.  Baharatlarla üzerinde yapılan çalışmada özellikle karabiberin et yemeklerinde kullanımının kanserli hücre gelişmesine neden aminlerin oluşumunu yüzde 40'ların üstünde azalttığı ortaya çıkmış.  Taze baharat kullanımını biraz artırmalıyız" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Feyza Aktan Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ptt Silah Ankara Haziran
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Besinleri pişirirken dikkat; Kansere neden olabilirsiniz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 14:20:38. #1.14#
title