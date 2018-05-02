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Beşinci Şehir Hastanesi Açılış İçin Gün Sayıyor

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında, şu ana kadar hizmete girenler arasında en büyüğü olma özelliğine sahip yaklaşık 500 milyon euro maliyetli Kayseri Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Beşinci Şehir Hastanesi Açılış İçin Gün Sayıyor

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında, şu ana kadar hizmete girenler arasında en büyüğü olma özelliğine sahip yaklaşık 500 milyon euro maliyetli Kayseri Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Kaynak: Dunya.com

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