Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, göz yaşlarına boğuldu
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Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, göz yaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, göz yaşlarına boğuldu

Bursa'da sahiplerinin beşinci katta baktığı kedi, balkondan dördüncü kata düştü.

Bursa'da sahiplerinin beşinci katta baktığı kedi, balkondan dördüncü kata düştü. Kedisi itfaiyenin operasyonuyla kurtarılan kadın sevinç göz yaşları döktü.

Mudanya ilçesinde bir ailenin baktığı kedi balkonda oynarken dengesini kaybederek alt katın balkonuna düştü. Alt katta kimsenin oturmaması sebebiyle kediye ulaşılamadı. Kedisini evladı yerine koyan kadın, hayvanın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sepetli araçla kedinin mahsur kaldığı balkona çıkarak sevimli hayvanı kurtardı. Kedinin kurtarıldığını gören sahibi ise sevinçten göz yaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi sahibine teslim edildi. - BURSA

Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, göz yaşlarına boğuldu
Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, göz yaşlarına boğuldu
Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, göz yaşlarına boğuldu
Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, göz yaşlarına boğuldu
Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, göz yaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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