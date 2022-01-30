ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - - Beşinci kattan aşağı düşen genç kadın ağır yaralandı

Ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, beş katlı bir binanın teras katından beton zemine düşen Büşra B. ağır yaralandı. Yaralanan talihsiz kadın tedaviye alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi Adanan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Büşra B. isimli 20'li yaşlardaki genç bir kadın, 5 katlı apartmanın teras katından aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç kadını gören çevredeki vatandaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

" Olayın intihar mı yoksa düşmemi olduğu araştırılıyor"

Olay sonrası beton zemine çakılarak ağır yaralanan Büşra B. isimli kadın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.