Besilik sığır ithalatı başvuruları durduruldu

26.10.2019 13:10

Besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenleme çalışmaları yapılması planlandığı için bugünden itibaren ithalat başvurusu kabul edilmeyeceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, ülkede hayvancılığın sürdürülebilirliği ile arz ve talebin dengelenmesi amacıyla yıl içerisinde, bir program dahilinde, talimat ve şartnameye uygun olarak besilik sığır ithalatı yapıldığı ifade edildi.

Duyuruda, söz konusu talimat ve teknik şartnamede düzenleme çalışmaları yapılacağından bugünden itibaren başvuru kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA