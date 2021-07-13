Beşiktaşlılar Yunanistan'ın Galatasaray futbol takımına sergilediği tavrı eleştirdi

Edirne Kartalları Taraftar Grubu Temsilcisi Arif Kuday, Yunanistan'ın, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik muamelesini eleştirdi.

Edirne Kartalları Taraftar Grubu Temsilcisi Arif Kuday, Yunanistan'ın, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik muamelesini eleştirdi.

Kuday, kentteki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu söyledi.

Galatasaray'a yönelik uygulanan tavrı kınadıklarını belirten Kuday, "Bir ülkenin spor takımına yapmaması gereken bir durum. Türkiye'deki en önemli takımlardan birisi Galatasaray kulübümüzdür, bu tür davranışı tasvip etmiyor ve kınıyoruz Beşiktaşlılar olarak. Bu konuya daha fazla tepki gösterilmesi gerekiyor. Edirne'de Galatasaraylılar var ancak onlardan bir tepki görmedik bu durumla ilgili. Galatasaray Beşiktaş'ın kardeş takımıdır. Rekabet sahadadır her zaman. Sahada rekabeti yaşadıktan sonra hepimiz kardeşiz, dostuz." diye konuştu.

Beşiktaşlı taraftar Salim Altunhan da tüm dünyanın Yunanistan'ın tavrını kınadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci