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Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi

Beşiktaş Kulübü, "Ödül Senin" gecesi düzenlediDemirören Medya Grubu, "Ödül Senin" gecesini Kanal D ekranlarına taşıdı00.

Beşiktaşlılar,
10.08.2020 00:30 | Son Güncelleme: 10.08.2020 01:18

Beşiktaş Kulübü, "Ödül Senin" gecesi düzenledi

Demirören Medya Grubu, "Ödül Senin" gecesini Kanal D ekranlarına taşıdı

00.15 itibarıyla 60 milyon TL'yi aşan bağışRahmi Koç 10 milyon TL bağışladı

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenledi. Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği, Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede, saat 00.15 itibarıyla 58 milyon TL nakit bağış ve 115 bin adet (2 milyon 300 bin TL) SMS bağışı ile toplamda 60 milyon TL'yi aşan bağış yapıldı.

Demirören Medya Grubu'nun Kanal D ekranlarından yayınlayarak destek olduğu gecede Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, programı 10 milyon TL'lik bağışla açarken, bu bağış gecenin en büyük bağışı oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi adına 5 milyon TL bağışlarken, yönetim kurulu adına da 5 milyon TL bağışladıklarını söyledi. Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, kadın futbol takımı için 500 bin TL'lik katkıda bulunurken, ayrıca Ahmet Nur Çebi, kardeşi Arzu Çebi'nin ise 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA

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