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Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci'nin Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi olan oğlu Efe Bezci ile görkemli bir düğünle evlenen Reyhan Çağla Baykam Bezci, eşinden şikâyetçi oldu. Bezci "Eşim saklandığım odanın kapısını çekiçle kırdı, kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sürükledi" dedi.

Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
09.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:57

ATO eski başkanı Salih Bezci'nin oğlu ve Beşiktaş Kulübü yöneticisi Efe Bezci'nin iki yıllık eşi Reyhan Çağla Baykam Bezci, geçtiğimiz günlerde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurdu. Günaydın'da yer alan habere göre; Bezci, kendisine şiddet uygulayıp kasten yaraladığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı istedi.

"BALKON KAPISINA KAFAMI VURDU"

Reyhan Çağla Baykam Bezci ifadesinde şunları kaydetti:

"8 Mayıs günü eşim 04.00 sıralarında uyurken beni omuzlarımdan tutup kaldırdı, sürükleyerek 'Kiminle mesajlaşıyorsun?' diye bağırdı. Telefonumu karıştırdı. Ben de giyinme odasına kaçıp kendimi kilitledim. Eşim çekiçle vurarak kapıyı kırdı."

"BENİ BALKONDAN ATMASINDAN KORKTUM"

Güvenlikçilere 'Kayınpederimi arayın, bana yardım etsin' dedim. Efe gelip saçımdan sürükledi. Beni hırpaladı, yumruk attı, balkon kapısına kafamı vurdu. Beni balkondan atmasından korktum. Hemen annemi aradım. O sırada polisler de geldi. Beni darp ve tehdit eden eşimden şikayetçiyim."

Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi

ZANLININ AVUKATI: İDDİALAR BJK'YA ZARAR VERME AMACI TAŞIMAKTADIR

Ali Efe Bezci'nin avukatı Eray Karınca ise kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, olay gecesi yaşananlardan ötürü müvekkilinin mağdur olduğunu belirterek, "Söz konusu iddialar müvekkilimin açtığı boşanma ve soruşturması devam eden ceza dosyasının konusu olup müvekkilime, ailesine, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, TOBB ve ATO'ya zarar verme amacı taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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