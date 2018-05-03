Beşiktaşlı Yöneticiler, Derbi Sabahı Yapılan Toplantıya Katılmadı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.
Beşiktaş Kulübü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarıda kalan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldıktan sonra bu sabah yapılan müsabaka eşgüdüm toplantısına da katılmadı.
Olaylı derbi sonrası TFF'nin kaldığı yerden tamamlanması kararı verdiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.
BEŞİKTAŞ'TAN KİMSE KATILMADI
Sporx'in haberine göre; sabah saat 10:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşmanın temsilcileri Bek Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü'nden bu toplantıya katılan olmadı.
Karşılaşmanın temsilcileri, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdılar.
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Iyi ki fenerasion bizim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sene 2030 . Aziz , Aykut ve Fenerbahçe takımı ısınıyor Beşiktaşın gelmesini bekliyor. Volkan Demirelin ifadesiyle: Her ihtimale karşı tedbiri elden bırakmıyoruz .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Eşşek gibi pismanlarda bakma sen işte;)Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Ahahha eşşeeek gibi bekleyin öyle fenerlilerCevap Yaz 10 3 Yayından KaldırKALDIR MAKİNALARI KUPAYA: biz kupayı kaldırdığımızda sadece kupayı kaldırmıycaz ona göre sende 2 sene kaldırdığımızı izliyceksin1 1 Yayından Kaldır