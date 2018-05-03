Beşiktaşlı Yöneticiler, Derbi Sabahı Yapılan Toplantıya Katılmadı

Beşiktaş Kulübü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarıda kalan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldıktan sonra bu sabah yapılan müsabaka eşgüdüm toplantısına da katılmadı.

Olaylı derbi sonrası TFF'nin kaldığı yerden tamamlanması kararı verdiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.

BEŞİKTAŞ'TAN KİMSE KATILMADI

Sporx'in haberine göre; sabah saat 10:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşmanın temsilcileri Bek Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü'nden bu toplantıya katılan olmadı.

Karşılaşmanın temsilcileri, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdılar.