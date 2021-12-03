Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan: Sergen hoca ve takıma çok inanıyorum

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Kupa, tüm takımlar için büyük önem arz ediyor"

" Kasımpaşa'ya kazanmak için gidiyoruz"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,-

Ziraat Türkiye Kupası 5 Turu'nda Beşiktaş, bir başka Süper Lig temsilcisi Altay ile eşleşti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Biraz önce Türkiye Kupası'nda golleri izledik. Bir şey dikkatimi çekti, muhteşem statlarımız var. O kadar güzel statlar yapmışız ki her biri inanılmaz, keyifli maçların oynanacağı statlar. Devlet büyüklerimize sesleniyorum; mükemmel statlar yapılmış ancak 4 büyükler gibi kulüplerin bile yetersiz altyapı tesisleri varsa diğer takımları düşünemiyorum. Bize öncülük etsinler ki biz daha fazla antrenman sahası yapalım, gençleri yetiştirelim. Rıdvanlar, Ersinler bir sürü kaliteli oyuncu var ama daha fazlası olabilir. Daha fazla altyapı tesisiyle olur. Lütfen tesisleşme atağına geçelim. Oyuncuları yetiştirelim. Yoksa sürekli yurt dışından futbolcu transferine mahkum kalırız."

PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu? — Haberler (@Haberler) December 2, 2021

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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