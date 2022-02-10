Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'a para cezası

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'ın yöneticisi Adnan Dalgakıran'a medyaya yapmış olduğu açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 20 bin TL para cezası verdi.

PFDK tarafından verilen cezalar şu şekilde:

9- ALTAY Kulübünün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmamasından dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/4. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Demirören Haber Ajansı - Spor