Beşiktaşlı Vida, Fransa Yenilgisi Sonrası Hüngür Hüngür Ağladı

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupasında gülen taraf Fransa oldu. Fransa, final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğu yaşadı.

Son düdüğün ardından Hırvatistan'da ise büyük bir üzüntü vardı. Tarihinde en büyük başarıyı yakalayan Hırvat futbolcular Dünya kupasına bu kadar yaklaşıp mutlu sona ulaşamamanın hüznüyle son düdükle beraber yıkıldılar.

BEŞİKTAŞLI VIDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Turnuvada gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Beşiktaşlı Domagoj Vida, kupanın Fransa'ya kaybedilmesinin ardından hüngür hüngür ağladı. Son düdükle beraber adeta yıkılan tecrübeli futbolcu yu arkadaşları güçlükle teselli etti.